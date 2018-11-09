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Сегодня исполняется 5 лет с начала профессиональной карьеры Александра Усика

Сегодня исполняется 5 лет с начала профессиональной карьеры Александра Усика

9 ноября 2013 года, 5 лет назад Александр Усик впервые вышел на профессиональный ринг: поединок с мексиканцем Филипе Ромеро закончился в 5 раунде нок-аутом противника нашего боксера. Как выяснили журналисты «Фразы», с того боя Александр Усик не проиграл ни одного поединка и за 5 лет он стал абсолютным чемпионом в первом тяжелом весе и национальным героем, но при этом публично отказался от звания Герой Украины — до Усика такого себе никто не позволял.

«Для своего народа, для определенного количества людей моей страны я и так являются героем: мне не нужны для этого звезды. Это не то. Вот когда тебе люди говорят, что молятся и переживают за тебя, — это признание, а не звезды, которые вы там раздаете, кому попало», — сказал он в августе на пресс-конференции в Киеве.

Также Александр активно принимает участие в благотворительных проектах. Он присоединился к благотворительному аукциону «Интер-детям», который собирает средства на создание в Национальном институте рака самой современной палаты для проведения трансплантации костного мозга детям со злокачественными новообразования. Усик передал на аукцион перчатки со своим автографом.

А завтра, 10 ноября Алексадру предстоит провести самый сложный в своей карьере бой против британца Тони Беллью — на кону все пояса WBA, WBC, IBF и WBO. Трансляция боя начнется 10 ноября в 22.30 на «Интере».

Тони Беллью — один из самых известных современных британских боксеров. Публика обожает его бои за зрелищность и бескомпромиссность. В активе Тони 33 поединка и всего два поражения. Оба британец получил, боксируя за чемпионский пояс. Впрочем, в последний раз Беллью проигрывал пять лет назад. После этого он успел стать чемпионом WBС в первом тяжелом весе. Сейчас этот титул принадлежит Александру Усику, ведь британец перешел в супертяжелый дивизион и потерял свой пояс. Однако ради встречи с непобедимым украинским боксером британец спустился из супертяжелой весовой категории обратно в первый тяжелый вес. Сделать это его подтолкнуло желание обладать титулом абсолютного чемпиона мира, после завоевания которого 35-летний боксер собирается завершить карьеру.

А вот украинец, наоборот, намерен подниматься в супертяжелый вес. Для Усика бой с таким соперником — хороший шанс проявить себя перед британскими болельщиками, которые очень любят бокс и разбираются в нем. К тому же победа над Беллью может сократить путь Александра к поединку, о котором он давно мечтает: против другого британца, Энтони Джошуа, считающегося лучшим боксером супертяжелого дивизиона. Если Усик понравится требовательной британской публике, этот поединок станет лишь вопросом времени.
 

Тэги: бокс, спорт, Александр Усик

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