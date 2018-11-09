Террор в Австралии: отморозок устроил взрыв и порезал прохожих

Акт террора произошел в австралийском Мельбурне. Как выяснили журналисты «Фразы», тут мужчина протаранил пикапом витрину магазина, после чего взорвал газовый баллон в автомобиле, подпалив его.

Устроив взрыв, отморозок бросился на людей с ножом.

Нападавший не остановился, и напал на подоспевших полицейских, которые были вынуждены пристрелить его – мужчина скончался в больнице.

По предварительным данным, один человек погиб, еще несколько пострадали.

По данным местных СМИ, нападавший и его родственники находились под наблюдением полиции. Мужчина ранее привлекался к ответственности за употребление наркотиков, кражу и нарушения правил движения.

Как писала «Фраза», ранее, спасаясь от копов, австралийский грабитель прыгнул в реку с акулами.