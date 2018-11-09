Калифорнию охватил гигантский лесной пожар – сообщается о первых жертвах

В Калифорнии вспыхнул гигантский лесной пожар. Как выяснили журналисты «Фразы», огонь начал стремительно распространяться с севера американского штата.
По данным местных СМИ, из близлежащих населенных пунктов эвакуировали уже более двадцати тысяч человек. Сильно пострадал город Парадайз — тут сгорело много зданий.
Площадь пожара составляет 3,2 тысячи гектаров. Спасатели говорят, что распространению огня способствуют сухая погода и ветер.
По данным полиции, уже погибли несколько человек, но число жертв стихии не уточняется.
Как писала «Фраза», летом Калифорнию охватили гигантские пожары — к тушению огня была привлечена военная авиация.
Также в США горели сотни километров леса.