Лидер «евробляхеров» сжег свой Range Rover. Появилось видео

Лидер организации «Авто Евро Сила» Олег Ярошевич сжег свой автомобиль Range Rover. Как выяснили журналисты «Фразы», уже появилось видео.

Лидер «евробляхеров» заявил, что сделал это в знак протеста против закона Верховной Рады.

Он написал: «Когда я заявил на нашей акции о том, что сожгу свой Range Rover, если не проголосуют нашу правку — это не был популизм или пиар».

По его словам, «это была сознательная заявление лидера, который понимает, что для большинства людей, которые купили право пользования авто на европейской регистрации за 1500 евро, дешевле сжечь свой автомобиль чем его купить и растаможить по принятым сегодня законом».

Лидер «евробляхеров добавил»: «Как лидер громады, который ответственно относится ко всем своим заявлений, в знак протеста сжигаю свой автомобиль».

Как писала «Фраза», Верховная Рада таки легализовала «евробляхи». Но не все так просто.