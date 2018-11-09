Под Киевом эпично сгорела заправка

В Белогородке Киевской области минувшей ночью произошел большой пожар на заправке. Как выяснили журналисты «Фразы», сообщение об инциденте поступило спасателям примерно в 23-00 четверга, 8 ноября.

Как передает «Информатор», огонь вспыхнул в бочке для хранения дизельного топлива, а после возгорания оно начало вытекать на дорогу.

Отмечается, что емкость для дизеля была пластиковой и быстро расплавилась от огня.

К счастью, пожарным удалось быстро локализовать и ликвидировать горящее топливо.

Никто не пострадал.

Причины ЧП сейчас устанавливаются.

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