Под Киевом эпично сгорела заправка

В Белогородке Киевской области минувшей ночью произошел большой пожар на заправке. Как выяснили журналисты «Фразы», сообщение об инциденте поступило спасателям примерно в 23-00 четверга, 8 ноября.
Как передает «Информатор», огонь вспыхнул в бочке для хранения дизельного топлива, а после возгорания оно начало вытекать на дорогу.
Отмечается, что емкость для дизеля была пластиковой и быстро расплавилась от огня.
К счастью, пожарным удалось быстро локализовать и ликвидировать горящее топливо.
Никто не пострадал.
Причины ЧП сейчас устанавливаются.
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