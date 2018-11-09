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Ночью в Киеве насмерть сбили женщину, а на выезде из города – мужчину

Ночью в Киеве насмерть сбили женщину, а на выезде из города – мужчину

В Киеве в ДТП погибли два человека. Как выяснили журналисты «Фразы», жертвами стали мужчина и женщина.

Как передает «Информатор», сначала на выезде из Киева, вечером четверга, 8 ноября, на Одесской трассе автомобиль Skoda Superb сбил мужчину.

Водитель рассказал, что ехал в сторону в среднем ряду Виты-Почтовой, когда мужчина 40-50 лет пытался перебежать дорогу в шесть полос. Водитель говорит, что пытался уйти от столкновения: он начал перестраиваться в крайний левый ряд, но пешеход сначала остановился, а потом снова побежал, и попал под колеса машины. Нарушитель погиб на месте.

Также утром пятницы, 9 ноября, на улице Вадима Гетьмана под Индустриальным мостом автомобиль Citroen сбил женщину.

По словам водителя, он ехал в сторону метро «Шулявская», когда на дорогу выбежала женщина лет 40-50. В данном случае водитель тоже пытался уйти от столкновения, но сбил женщину, которая скончалась на месте.

Как писала «Фраза», в центре Киева греческий дипломат попал в ДТП.

Ранее под Киевом поезд насмерть сбил юношу.

Тэги: Киев, ДТП, общество, авария

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