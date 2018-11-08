Бойня в Калифорнии: в одном из местных баров застрелили двенадцать человек

В Калифорнии случилась кровавая бойня в одном из местных баров. Как выяснили журналисты «Фразы», по данным полиции, жертвами стрельбы стали двенадцать человек.
Американские СМИ передают, что трагедия разыгралась в баре Borderline.
Среди жертв есть полицейский.
Уже найдено тело стрелка – он погиб, правда, пока неизвестно, кто его убил.
Сообщается также, что более десяти человек были ранены и госпитализированы.
Всего в баре во время стрельбы находились более сотни людей.
Одной из версий бойни называется теракт.
Как писала «Фраза», разборки американских подростков на вечеринке завершились стрельбой – есть раненные.
Ранее в США неизвестный открыл стрельбу по игрокам в кости и их детям.