Бойня в Калифорнии: в одном из местных баров застрелили двенадцать человек

В Калифорнии случилась кровавая бойня в одном из местных баров. Как выяснили журналисты «Фразы», по данным полиции, жертвами стрельбы стали двенадцать человек.

Американские СМИ передают, что трагедия разыгралась в баре Borderline.

Среди жертв есть полицейский.

Уже найдено тело стрелка – он погиб, правда, пока неизвестно, кто его убил.

Сообщается также, что более десяти человек были ранены и госпитализированы.

Всего в баре во время стрельбы находились более сотни людей.

Одной из версий бойни называется теракт.

Как писала «Фраза», разборки американских подростков на вечеринке завершились стрельбой – есть раненные.

Ранее в США неизвестный открыл стрельбу по игрокам в кости и их детям.