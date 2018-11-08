Спасаясь от копов, австралийский грабитель прыгнул в реку с акулами. Появилось видео

Курьезный инцидент произошел в Австралии. Как выяснили журналисты «Фразы», тут в городе Брисбен грабитель, спасаясь от полицейской погони, не придумал ничего лучшего, чем прыгнуть в кишащую акулами реку.

Видео инцидента публикует издание Daily Mail.

Сообщается, что преступник проплыл около километра в окружении тупорылых акул, которые считаются одними из самых агрессивных среди своих собратьев.

Сначала вор пытался оторваться от копов на автомобиле, однако на мосту его ждала полицейская ловушка, и он прыгнул в реку с акулами.

Полицейские поймали преступника на другом берегу реки – акулы его чудом не покусали.

Как писала «Фраза», дайверы показали кровожадное побоище акул за добычу.

Ранее исследователи океанов нашли акулу-«вегетарианку».