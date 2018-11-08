Американцы научились получать электричество из шампиньонов

Американские ученые научились получать электричество из шампиньонов. Как выяснили журналисты «Фразы», исследования провели специалисты из Технологического института Стивенса в Хобокене.

Как пишет издание Nano Letters, электричество из грибов удалось получить, «вживив» в шампиньоны «наночастицы с цианобактериями и сеть наноэлектродов из нитей графена».

Ученые заявляют, что, таким образом, создали первый в мире «бионический организм, который может производить электричество, состоящий при этом из разных живых существ и нескольких созданных людьми конструкций».

Для этого решили использовать «электрические бактерии», которые обитают на поверхности и внутри грибов. Как говорят ученые, «мякоть шампиньонов содержит большое количество воды и нутриентов, внутри нее поддерживаются достаточно стабильные условия, защищенные от воздействия внешних факторов».

Как пишет издание, исследователи «внедрили колонии цианобактерий из рода Anabaena в специальные наночастицы из токопроводящих полимеров, препятствовавших их побегу, и высадила их на поверхность настоящих и искусственных шампиньонов». Отмечается, что бактерии были распределены по грибу так, что находились рядом с нитями из графена, находящимися внутри гриба и напечатанные на его шляпке.

В итоге, один гриб при солнечном свете дал 65 наноампер электроэнергии.

Ученые говорят, что одна поляна таких электрических грибов может питать целый гаджет.

В будущем исследователи собираются «комбинировать грибы с разными типами микробов, часть из которых будет светиться, другие – играть роль детекторов токсинов, производить топливо или решать другие задачи».

Как писала «Фраза», под Киевом нашли удивительный гриб-великан.