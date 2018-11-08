Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Региональные

ТОП:

Американцы научились получать электричество из шампиньонов

Американцы научились получать электричество из шампиньонов

Американские ученые научились получать электричество из шампиньонов. Как выяснили журналисты «Фразы», исследования провели специалисты из Технологического института Стивенса в Хобокене.

Как пишет издание Nano Letters, электричество из грибов удалось получить, «вживив» в шампиньоны «наночастицы с цианобактериями и сеть наноэлектродов из нитей графена».

Ученые заявляют, что, таким образом, создали первый в мире «бионический организм, который может производить электричество, состоящий при этом из разных живых существ и нескольких созданных людьми конструкций».

Для этого решили использовать «электрические бактерии», которые обитают на поверхности и внутри грибов. Как говорят ученые, «мякоть шампиньонов содержит большое количество воды и нутриентов, внутри нее поддерживаются достаточно стабильные условия, защищенные от воздействия внешних факторов».

Как пишет издание, исследователи «внедрили колонии цианобактерий из рода Anabaena в специальные наночастицы из токопроводящих полимеров, препятствовавших их побегу, и высадила их на поверхность настоящих и искусственных шампиньонов». Отмечается, что бактерии были распределены по грибу так, что находились рядом с нитями из графена, находящимися внутри гриба и напечатанные на его шляпке.

В итоге, один гриб при солнечном свете дал 65 наноампер электроэнергии.

Ученые говорят, что одна поляна таких электрических грибов может питать целый гаджет.

В будущем исследователи собираются «комбинировать грибы с разными типами микробов, часть из которых будет светиться, другие – играть роль детекторов токсинов, производить топливо или решать другие задачи».

Как писала «Фраза», под Киевом нашли удивительный гриб-великан.

Тэги: мир, наука, грибы, курьезы

Комментарии

Колонка автора
04.11.18 09:23

«Шахтер» – «Динамо»: курица или яйцо?

Автор: Андрей Шахов

Статьи

08.11.18 09:10

Украинские реформы в действии: учителя без зарплат или на голых ставках

Автор: Александр Карпец

Главная новость дня

Выводить деньги из Украины станет еще проще

Выводить деньги из Украины станет еще проще
08.11.18 10:19
442
Последние новости
08.11.18 14:01

На Западной Украине вандалы атаковали польское кладбище
08.11.18 13:33

В Киеве повязали банду «соцработников», грабивших пенсионеров
08.11.18 13:12

Илона Маска в Tesla заменит женщина
08.11.18 12:41

Американцы научились получать электричество из шампиньонов
08.11.18 12:28

Сотрудницу комитета Пашинского, которую тот якобы грозился убить, уволили с работы
08.11.18 12:01

У берегов Норвегии столкнулись нефтяной танкер и военный корабль
08.11.18 11:48

В Одессе полицейские застрелили мужчину с топором, которого подозревали в убийстве
08.11.18 11:30

Китайцы придумали шелковый гель, который не оставляет шрамов
08.11.18 11:06

В Киеве активизировались валютные «кидалы»
08.11.18 10:39

У индонезийской авиакомпании произошла вторая авария за две недели

Интервью

01.11.18 09:15

Диета, тренировки и скептицизм к народной медицине. Кардиолог рассказала о здоровье сердца

Автор: Виктор Даль

Фото и Видео
В Киеве повязали банду «соцработников», грабивших пенсионеров
В Киеве повязали банду «соцработников», грабивших пенсионеров
В Киеве повязали банду «соцработников», грабивших пенсионеров
В Киеве повязали банду «соцработников», грабивших пенсионеров
Американцы научились получать электричество из шампиньонов
Американцы научились получать электричество из шампиньонов
У берегов Норвегии столкнулись нефтяной танкер и военный корабль
У берегов Норвегии столкнулись нефтяной танкер и военный корабль
В Одессе полицейские застрелили мужчину с топором, которого подозревали в убийстве
В Одессе полицейские застрелили мужчину с топором, которого подозревали в убийстве
У индонезийской авиакомпании произошла вторая авария за две недели
У индонезийской авиакомпании произошла вторая авария за две недели
В США полиция занялась маленькой девочкой, подкладывавшей иглы в сладости на Хеллоуин
В США полиция занялась маленькой девочкой, подкладывавшей иглы в сладости на Хеллоуин
Большую полицейскую шишку обвинили в сексуальных домогательствах и угрозах
Большую полицейскую шишку обвинили в сексуальных домогательствах и угрозах
Во Франции продолжают падать дома
Во Франции продолжают падать дома
Трамп заявил, что Крым Путину сдал Обама
Трамп заявил, что Крым Путину сдал Обама
Ночью в Киеве произошел большой пожар – горели склады
Ночью в Киеве произошел большой пожар – горели склады
fraza.ua

Опрос

К чему приведет автокефализация украинского православия?

посмотреть результаты
© 2018 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов ссылка на «Фразу.юа» обязательна. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство УНИАН, в каком-либо виде запрещено.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.