У берегов Норвегии столкнулись нефтяной танкер и военный корабль

У берегов Норвегии произошло ЧП. Как выяснили журналисты «Фразы», тут столкнулись фрегат KNM Helge Ingstad и нефтяной танкер TS Sola.

Как передают местные СМИ, инцидент произошел утром четверга, 8 ноября, близ Эйгардена у местных островов.

Сообщается, что военный корабль, на борту которого были 137 человек, потерял управление и начал дрейфовать к берегу. Большинство людей с фрегата уже эвакуировали, но около десяти человек пострадали.

О жертвах пока не сообщается.

В то же время, на борту танкера находятся 23 человека — им ничего не угрожает.

Как писала «Фраза», крушение поезда в Марокко привело к жертвам.

Ранее в Сербии произошло масштабное ДТП: столкнулись 34 автомобиля.