У индонезийской авиакомпании произошла вторая авария за две недели

В аэропорту Бенкулу (Индонезия) произошло ЧП с самолетом Boeing 737 авиакомпании Lion Air. Как выяснили журналисты «Фразы», при взлете он врезался в мачту освещения.

Инцидент произошел в среду, 7 ноября.

На борту рейса в Джакарту находились 150 человек: семь членов экипажа и 143 пассажира.

К счастью, никто не пострадал.

Причиной аварии называют ошибку пилота.

Как писала «Фраза», 29 октября у этой же авиакомпании разбился другой Boeing 737 – тогда погибли 189 человек.

Тогда исполнительного директора авиакомпании Эдварда Сирайта заявил, что во время предыдущего рейса у потерпевшего катастрофу лайнера была некая техническая проблема, но ее исправили в соответствии с регламентом. По его словам, всего у Lion Air 11 таких же самолетов, и ни на одном подобных неполадок не было. Поэтому остальные самолеты пока не планируют снимать с рейсов.