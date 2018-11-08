В Польше повязали «янтарного» украинца. Он побил рекорд всех времен

В Польше задержали украинского контрабандиста с рекордной партией «левого» янтаря. Как выяснили журналисты «Фразы», успешную операцию провели сотрудники Государственной налоговой администрации.

Как передает пресс-служба налоговой администрации Подкарпатского воеводства, гражданин Украины на авто с польскими номерами пытался заехать на территорию Польши через КПП в Корчевой.

Сообщается, что во время досмотра автомобиля таможенники и налоговики обнаружили тайник, в котором находились мешки с янтарем. Отмечается, что выявленная «разовая» партия янтаря весом почти 275 кг является крупнейшей из всех, когда-либо изъятых польской таможней.

Как писала «Фраза», на Закарпатье таможенники, не моргнув глазом, пропустили в Венгрию без малого тонну контрабандного янтаря.

Ранее в Одесской области перехватили партию контрабандного янтаря.