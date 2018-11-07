В США преподаватель жестоко избил ученика-подростка прямо во время урока. Появилось видео

В американском городе Лос-Анджелес (штат Калифорния) произошел резонансный инцидент в одном из образовательных учреждений. Как выяснили журналисты «Фразы», во время урока в старшей школе Maуwood Academу пожилой преподаватель с кулаками набросился на 14-летнего ученика.

Как передает портал usa.one, ссора между 64-летним учителем ‒ Марстоном Райли ‒ и учеником возник из-за формы одежды последнего. По словам преподавателя, ученик был одет неподобающим образом, поэтому он попросил его выйти из класса. Но тот ответил отказом, после чего между ними возникла словесная перепалка, переросшая в драку.

Сообщается, что несдержанному преподавателю грозит уголовная ответственность за жестокое обращение с детьми. По факту инцидента проводится расследование.

Видеозапись конфликта доступна к просмотру на видеохостинге Youtube.

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