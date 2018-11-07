Усик считает Беллью опытным и хитрым соперником

В субботу, 10 ноября украинский боксер, абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе Александр Усик проведет первую защиту всех своих титулов — он выйдет на ринг против британца Тони Беллью. Как выяснили журналисты «Фразы», прямую трансляцию боя украинские зрители смогут увидеть 10 ноября в 22:30 в проекте «Большой бокс» на телеканале «Интер».

В Великобританию, где будет проходить поединок, отправилась съемочная группа программы «Утро с Интером с 7.00 до 10.30». Каждый день в утреннем эфире «Интера» — эксклюзивные сюжеты и репортажи с места события.

С первой встречи Усика и Беллью на конференции стало понятно: на ринге будет настоящая война. Для украинского боксера этот бой — большой риск, ведь на кону все его пояса, а для британца — шанс всей жизни: стать абсолютным чемпионом. Тогда же на первой совместной пресс-конференции в Великобритании Тони сыпал в адрес Александра комплименты и высоко оценивал его мастерство. Усик добрые слова британца считает игрой, ведь Беллью — соперник опытный и хитрый: «Это по Сунь Цзы, „Искусство войны“. Он, наверное, не знает, что я эту книгу читал. С ним нужно быть очень внимательным от первого до последнего раунда».

За плечами Тони Беллью — 33 боя на профессиональном ринге, лишь дважды британец терпел поражение. Свои главные поединки он провел в супертяжелом дивизионе. А вот против Усика Беллью сразится в первом тяжелом весе. «Боксировать в крузервейте — это было желание Тони Беллью, а не мое, — признается Александр. — Я хотел уже в супертяжелом весе боксировать».

Подготовка к одному из самых важных поединков в карьере украинского боксера — очень серьезная. «Я выхожу на ринг выполнять то, что я нарабатываю, — поделился с журналистом программы «Утро с Интером с 7.00 до 10.30» Александр Усик. — В тренировочном лагере я «поджигаю» себя и не перестаю «гореть», даже когда лагерь завершается. Лишь когда бой заканчивается, тогда я себя «тушу».