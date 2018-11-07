В Ровно водители маршруток устроили драку на глазах у шокированных пассажиров

Сегодня, 7 ноября, утром в Ровно произошел необычный инцидент — водители маршруток устроили драку на глазах у своих пассажиров. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом сообщается в группе «Типове Рівне» в Facebook.

По какой именно причине началась драка — не известно, но оба водителя били друг друга и ногами, и руками. При этом на возмущенных пассажиров, которым нужно было ехать на работу, они не обращали никакого внимания.

Благо, мордобой закончился без особых травм.

Ранее «Фраза» сообщала, что в начале июня 2018 года водитель маршрутки напал на киевскую школьницу.

В августе в Обухове под Киевом водитель местной маршрутки напал на инвалида АТО.

В Днепропетровской области в городе Кривой Рог водитель одной из переполненных маршруток играл на планшете прямо во время движения.

7 ноября в Киеве водитель маршрутки выгнал из салона женщину с грудным ребенком на руках.