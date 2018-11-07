В центре Киева демонтируют памятник Небесной сотни – тут проведут следственный эксперимент

В Киеве начали демонтаж памятника Небесной сотни. Как выяснили журналисты «Фразы», работы проходят на Аллее Небесной сотни.

Как передает телеканал «112 Украина», монумент демонтируют краном.

Сообщается, что «убирать крест и портреты погибших участников Евромайдана не будут». Планируется, что их перенесут ближе к часовне.

Отмечается, что демонтаж запланировали еще в октябре. Тут планируют провести следственный эксперимент расстрела людей 20 февраля 2014 года.

Как писала «Фраза», в центре Киева автомобиль снес памятник героям Небесной сотни.

Ранее родные Героев Небесной сотни освистали Петра Порошенко.