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В Днепре 15-летняя девушка жестоко избила сверстницу, после чего заставила ее встать на колени

В Днепре 15-летняя девушка жестоко избила сверстницу, после чего заставила ее встать на колени

В Днепре 15-летняя девушка избила свою сверстницу на глазах у своих приятелей, после чего заставила ту встать на колени. Как выяснили журналисты «Фразы», личность агрессорши установлена.

Весь процесс избиения снимали на видео другие подростки, которые были рядом, и сопровождали это шутками и подстреканием к продолжению действа, сообщает ТСН.

Мать пострадавшей девочки написала заявление в полицию, по данному факту возбуждено уголовное дело.

Не останутся без наказания и родители агрессивной девочки, которые допустили такое поведение своего ребенка.

Как сообщала «Фраза», в апреле 2017 года в Сети появилось видео, как черниговские школьницы жестоко избили девочку. При этом другие школьники смотрели и не вмешивались, некоторые даже аплодировали и снимали происходящее.

Правоохранители поводом для драки называли похищение мобильного телефона. Было открыто уголовное производство по факту умышленного нанесения легких телесных повреждений (ч. 2. ст. 125 — до 1 года исправительных работ). По требованию прокуратуры дело было переквалифицировано на «хулиганство» (ч. 2 ст. 296 — ограничение свободы на срок до 5 лет или лишение свободы до 4-х лет).

В ноябре 2017 года в Каховке Херсонской области одна девушка-подросток жестоко избила другую на глазах у толпы школьников, которые поощряли девушек к драке и снимали ее на мобильные телефоны.

30 июля 2018 года в Днепре две девушки-подростка жестоко избили 14-летнюю школьницу.

В августе того же года группа девочек-подростков с особой жестокостью избила ровесницу в Одессе.

В начале октября школьники из поселка Чернобай Черкасской области избили своего одноклассника до потери сознания.

В начале ноября 2018 года в Харьковской области школьники на перемене жестоко избили девочку.

Тэги: драка, общество, Днепр, избиение, подростки

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