В Киеве посреди улицы образовался гейзер из-за прорыва теплотрассы

Сегодня, 6 ноября, в Киеве на улице Семьи Кульженко произошел прорыв теплотрассы. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом сообщает Telegram-канал Kyiv Live.

Из-за аварии на улице образовался гейзер.

«Горяченькая пошла... Кто там жаловался, что нет горячей воды — налетай», — говорится в подписи к фото.

Ранее «Фраза» сообщала, что 29 мая 2017 года в Голосеевском районе Киева прорвало трубу горячего водоснабжения. Фонтан воды достиг 7-го этажа, были повреждены припаркованные рядом автомобили.

24 апреля 2018 года в Киеве на улице Соломенской около 11:00 произошел прорыв трубы водопровода.

7 августа в Киеве из-за прорыва трубы в одном из дворов забил пятиметровый гейзер.

8 октября в Киеве произошло ЧП — из-под асфальта забил мощный «гейзер».