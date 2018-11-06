Астрофизики заявили, что известный астероид может быть космическим кораблем инопланетян

Ученые заявили, что известный астероид Оумуамуа может быть космическим кораблем инопланетян. Как выяснили журналисты «Фразы», к таким выводам пришли исследователи из Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики в США.

Как говорится в их докладе, сейчас астероид, открытый в октябре 2017 года, уже покинул пределы Солнечной системы.

При этом ученые отметили, что объект «ускорился, а не замедлился, как это должно было произойти». Астрофизики говорят, что он «мог быть приведен в движение под давлением солнечного излучения». По их словам, «такой источник энергии позволил бы инопланетному зонду путешествовать по Галактике, не нуждаясь ни в чем, кроме солнечного света, необходимого для подпитки, считают ученые».

Ученые также отметили, что таинственный астероид «не излучает радиосигналов, которые можно обнаружить доступными человечеству средствами». Исследователи предполагают, что объект «может быть недействующим солнечным парусом, который является частью древнего космического корабля».

В докладе отмечается, что исследуемый объект «имеет идеальные пропорции, чтобы выдерживать столкновения с космической пылью и не иметь при этом избыточную массу, которая помешала бы межгалактическим полетам». Поэтому, как говорят ученые, астероид очень напоминает «космический корабль с использованием светового паруса».

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