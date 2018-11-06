Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Региональные

ТОП:

Сотрудники СБУ ломают дверь в квартире Бережной и ищут оружие в офисе Кильчицкой

Сотрудники СБУ ломают дверь в квартире Бережной и ищут оружие в офисе Кильчицкой

Сегодня, 6 ноября, в Киеве сотрудники СБУ нагрянули с обыском в квартиру правозащитницы Елены Бережной. Как выяснили журналисты «Фразы», та же участь постигла и офис экс-заместителя главы КГГА Ирэны Кильчицкой.

В частности, как сообщает NewsOne, силовики с помощью болгарки пытаются взломать дверь квартиры Бережной, которая расположена на улице Сечевых Стрельцов, 55 в столице. В свою очередь правозащитница отказывается их впускать.

Эту же информацию Бережная подтвердила в своем Facebook.

Один из сотрудников спецслужб отметил, что проводятся абсолютно законные действия. «У нас есть некоторые основания, есть решение Печерского райсуда Киева и мы попробуем провести обыск, но указанная личность отказывается открывать дверь», — рассказал он.

Кроме этого, силовики нагрянули с обыском не только в квартиру Бережной, но и на улицу Шелковичную, 23, где находится офис юриста, экс-заместителя главы КГГА Ирэны Кильчицкой.

По словам Кильчицкой, узнав об обысках, она оперативно прибыла на место, а затем уже не смогла выйти из офиса — силовики не выпустили. По предварительным данным, ищут оружие и письма, которые якобы несут антигосударственный характер.

Она также сообщила, что это может быть связано с Еленой Бережной, поскольку она пользуется часто офисом Кильчицкой.

Ранее «Фраза» сообщала, что в середине марта 2018 года Служба безопасности Украины проводила более 25 санкционированных обысков в разных регионах Украины у лиц, которые способствуют России в проведении антиукраинских акций.

Тэги: Киев, общество, СБУ, политика, Ирэна Кильчицкая, обыски, Елена Бережная

Комментарии

Колонка автора
04.11.18 09:23

«Шахтер» – «Динамо»: курица или яйцо?

Автор: Андрей Шахов

Статьи

05.11.18 09:08

Заем под 10%. Дефолта пока не будет, будет долговая удавка

Автор: Александр Карпец

Главная новость дня

Луценко заявил о своей отставке

Луценко заявил о своей отставке
06.11.18 13:23
511
Последние новости
06.11.18 15:03

Биологи разгадали секрет удивительной пользы рыбы, овощей и фруктов
06.11.18 14:25

На сайте Белого дома начали продавать монеты в честь финской встречи Трампа и Путина. Не обошлось без приколов
06.11.18 14:14

В Киеве посреди улицы образовался гейзер из-за прорыва теплотрассы
06.11.18 14:01

Астрофизики заявили, что известный астероид может быть космическим кораблем инопланетян
06.11.18 13:30

Ученые рассказали, как лучше говорить, чтобы вас услышали и запомнили
06.11.18 13:23

Луценко заявил о своей отставке
06.11.18 12:55

Диетологи объяснили, почему так важно есть орехи
06.11.18 12:44

Сотрудники СБУ ломают дверь в квартире Бережной и ищут оружие в офисе Кильчицкой
06.11.18 12:03

В Африке продолжает бушевать лихорадка Эбола: число жертв стремительно растет
06.11.18 11:37

На окраине Киева со дна канала всплыл трехмесячный труп

Интервью

01.11.18 09:15

Диета, тренировки и скептицизм к народной медицине. Кардиолог рассказала о здоровье сердца

Автор: Виктор Даль

Фото и Видео
На сайте Белого дома начали продавать монеты в честь финской встречи Трампа и Путина. Не обошлось без приколов
На сайте Белого дома начали продавать монеты в честь финской встречи Трампа и Путина. Не обошлось без приколов
На сайте Белого дома начали продавать монеты в честь финской встречи Трампа и Путина. Не обошлось без приколов
На сайте Белого дома начали продавать монеты в честь финской встречи Трампа и Путина. Не обошлось без приколов
В Киеве посреди улицы образовался гейзер из-за прорыва теплотрассы
В Киеве посреди улицы образовался гейзер из-за прорыва теплотрассы
Астрофизики заявили, что известный астероид может быть космическим кораблем инопланетян
Астрофизики заявили, что известный астероид может быть космическим кораблем инопланетян
Сотрудники СБУ ломают дверь в квартире Бережной и ищут оружие в офисе Кильчицкой
Сотрудники СБУ ломают дверь в квартире Бережной и ищут оружие в офисе Кильчицкой
В Африке продолжает бушевать лихорадка Эбола: число жертв стремительно растет
В Африке продолжает бушевать лихорадка Эбола: число жертв стремительно растет
В Кривом Роге водитель маршрутки умудрился играть на планшете прямо во время движения
В Кривом Роге водитель маршрутки умудрился играть на планшете прямо во время движения
Стало известно, как выглядит актер Михаил Боярский без шляпы
Стало известно, как выглядит актер Михаил Боярский без шляпы
Иди сюда, я тебе по морде дам... Депутаты в прямом эфире сказали друг другу пару «ласковых»
Иди сюда, я тебе по морде дам... Депутаты в прямом эфире сказали друг другу пару «ласковых»
На Волыни родители не пускают детей в школу из-за скандальной директрисы
На Волыни родители не пускают детей в школу из-за скандальной директрисы
В России сгорела целая семья – погибли шестеро детей (видео 18+)
В России сгорела целая семья – погибли шестеро детей (видео 18+)
fraza.ua

Опрос

К чему приведет автокефализация украинского православия?

посмотреть результаты
© 2018 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов ссылка на «Фразу.юа» обязательна. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство УНИАН, в каком-либо виде запрещено.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.