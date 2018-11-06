Сотрудники СБУ ломают дверь в квартире Бережной и ищут оружие в офисе Кильчицкой

Сегодня, 6 ноября, в Киеве сотрудники СБУ нагрянули с обыском в квартиру правозащитницы Елены Бережной. Как выяснили журналисты «Фразы», та же участь постигла и офис экс-заместителя главы КГГА Ирэны Кильчицкой.

В частности, как сообщает NewsOne, силовики с помощью болгарки пытаются взломать дверь квартиры Бережной, которая расположена на улице Сечевых Стрельцов, 55 в столице. В свою очередь правозащитница отказывается их впускать.

Эту же информацию Бережная подтвердила в своем Facebook.

Один из сотрудников спецслужб отметил, что проводятся абсолютно законные действия. «У нас есть некоторые основания, есть решение Печерского райсуда Киева и мы попробуем провести обыск, но указанная личность отказывается открывать дверь», — рассказал он.

Кроме этого, силовики нагрянули с обыском не только в квартиру Бережной, но и на улицу Шелковичную, 23, где находится офис юриста, экс-заместителя главы КГГА Ирэны Кильчицкой.

По словам Кильчицкой, узнав об обысках, она оперативно прибыла на место, а затем уже не смогла выйти из офиса — силовики не выпустили. По предварительным данным, ищут оружие и письма, которые якобы несут антигосударственный характер.

Она также сообщила, что это может быть связано с Еленой Бережной, поскольку она пользуется часто офисом Кильчицкой.

Ранее «Фраза» сообщала, что в середине марта 2018 года Служба безопасности Украины проводила более 25 санкционированных обысков в разных регионах Украины у лиц, которые способствуют России в проведении антиукраинских акций.