В Африке продолжает бушевать лихорадка Эбола: число жертв стремительно растет

В Демократической Республике Конго продолжает бушевать лихорадка Эбола. Как выяснили журналисты «Фразы», по последним данным ВОЗ жертвами страшной болезни стали уже 186 человек.

При этом число больных на начало ноября измеряется тремя сотнями.

Вылечить удалось лишь 88 пациентов.

Напомним, что эпидемия лихорадки Эбола началась в Западной Африке в 2015 году — от нее пострадали Гвинея, Сьерра-Леоне и Либерия.

Жертвами болезни за эти годы стали почти 11,5 тысяч людей.

Как писала «Фраза», в октябре говорили о 125 жертвах.

Еще летом в ДР Конго заявляли о победе над страшной болезнью.