В Кривом Роге водитель маршрутки умудрился играть на планшете прямо во время движения

В Днепропетровской области в городе Кривой Рог водитель одной из переполненных маршруток играл на планшете прямо во время движения. Как выяснили журналисты «Фразы», на него намерены писать жалобу.

Пассажирка той маршрутки сделала водителю замечание, но тот сказал ей помолчать, чтобы не «накаркать». А когда увидел, что его снимают на телефон, все же убрал планшет на панель, сообщает ТСН.

Но не прошло и нескольких минут, как планшет снова лежал у него на коленях и водитель продолжил свою игру.

Благо, обошлось без ДТП, но возмущенная пассажирка намерена писать жалобу на горе-водителя.

Ранее «Фраза» сообщала, что в начале июня 2018 года водитель маршрутки напал на киевскую школьницу.

В августе в Обухове под Киевом водитель местной маршрутки напал на инвалида АТО.