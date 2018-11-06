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Во Львове старушка неделю прятала труп мужа за шкафом

Во Львове старушка неделю прятала труп мужа за шкафом

Во Львове пенсионерка в собственной квартире целую неделю прятала за шкафом труп умершего мужа. Как выяснили журналисты «Фразы», она своими действиями заставляет страдать весь подъезд.

Заглянуть в квартиру к пенсионерке соседей заставил жуткий смрад, который стоял в подъезде. Кроме привычного беспорядка, за шкафом было обнаружено бездыханное тело ее мужа, которого соседи не видели уже неделю, сообщает ТСН.

Жители дома уверены, что пенсионерка психически больна и представляет для них угрозу. Когда еще был жив муж, он ее пытался лечить.

На старушку люди жалуются годами. Некоторым она поджигала дверь, некоторым резала дверь, часто разливала в коридоре мочу. Неоднократно в этот дом приезжала полиция, но поделать ничего не могла, ведь пенсионерка не пускала никого в квартиру.

Люди не находят управы на соседку и боятся за свою жизнь. А юристы говорят, что позаботиться о своей безопасности должны прежде всего сами соседи. Поскольку муж умер, женщина осталась без опекуна, своего недуга она не признает, следовательно, люди должны ходатайствовать, чтобы государство назначило ей опекуна, а уж он позаботится о госпитализации или лечении.

В свою очередь психологи советуют соседям быть бдительными: не приближаться слишком близко, это может быть опасно, но также не убегать, не избегать, потому что это будет провоцировать ее больше.

Специалисты не скрывают, что путь к госпитализации одинокой женщины будет длительным, поэтому людям придется набраться терпения.

Ранее «Фраза» сообщала, что в конце февраля 2018 года в Николаеве одинокая пенсионерка прожила в одной квартире с трупом матери, которая умерла около 30 лет назад. Жуткая тайна раскрылась случайно, когда соседи забеспокоились, что старушка несколько дней не выходит на улицу, и вызвали полицию.

В конце октября в одной из квартир на бульваре Вацлава Гавела, 83г в Киеве обнаружили труп женщины, который пролежал в туалете несколько недель.

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