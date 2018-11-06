В России сгорела целая семья – погибли шестеро детей (видео 18+)

Жуткий пожар произошел в Юрге Кемеровской области России. Как выяснили журналисты «Фразы», тут в огне погибли шестеро детей.

Инцидент произошел в ночь на вторник, 6 ноября.

Всего погибли восемь человек – двое взрослых и шестеро детей. Сообщается, что погибшая семья арендовала деревянный дом.

По данным следствия, детям было от двух до двенадцати лет.

Люди отравились угарным газом. Причина пожара устанавливается.

Как писала «Фраза», появилось видео из сгоревшего центра в Кемерово. В сетях говорят, что при строительстве не обошлось без кумовства.

Ранее в России пылал очередной торговый центр.