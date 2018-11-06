Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Региональные

ТОП:

В центре Киева греческий дипломат попал в ДТП

В центре Киева греческий дипломат попал в ДТП

Вечером понедельника, 5 ноября, на Печерске в Киеве в ДТП попал дипломат из Греции. Как выяснили журналисты «Фразы», инцидент произошел около 22-30 на пересечении улиц улиц Генерала Алмазова и Старонаводницкой.

Как передает «Информатор», тут в ДТП столкнулись Volkswagen Passat и Mercedes.

Отмечается, что Mercedes, за рулем которого был грек, двигался по улице Генерала Алмазова в сторону метро «Арсенальная», а навстречу ехал Volkswagen, который совершал поворот на улицу Старонаводницкую и не уступил дорогу.

Сообщается, что «от удара Volkswagen развернуло на 180 градусов, обломки автомобилей раскидало на несколько метров».

Никто серьезно не пострадал. Грек от госпитализации отказался.

Как писала «Фраза», в центре Киева на пешеходном переходе сбили семью американского дипломата.

Ранее в Киеве российский дипломат на «зебре» сбил пешехода и пытался откупиться.

Тэги: Киев, ДТП, общество, дипломат

Комментарии

Колонка автора
04.11.18 09:23

«Шахтер» – «Динамо»: курица или яйцо?

Автор: Андрей Шахов

Статьи

05.11.18 09:08

Заем под 10%. Дефолта пока не будет, будет долговая удавка

Автор: Александр Карпец

Главная новость дня

Близкого соратника Ляшко задержали в аэропорту Праги с фальшивыми деньгами

Близкого соратника Ляшко задержали в аэропорту Праги с фальшивыми деньгами
06.11.18 08:24
565
Последние новости
06.11.18 10:09

На Волыни родители не пускают детей в школу из-за скандальной директрисы
06.11.18 10:01

В России сгорела целая семья – погибли шестеро детей (видео 18+)
06.11.18 09:45

Во Львове старушка неделю прятала труп мужа за шкафом
06.11.18 09:26

В центре Киева греческий дипломат попал в ДТП
06.11.18 09:12

В жутком пожаре под Киевом сгорели крошечные дети
06.11.18 08:58

Под Киевом пьяный отморозок сбил маленькую девочку
06.11.18 08:24

Близкого соратника Ляшко задержали в аэропорту Праги с фальшивыми деньгами
06.11.18 08:00

Ученые составили список продуктов, замедляющих старение
06.11.18 07:23

Не пропустите шоу-выставку «Мир лошадей» в «Парке Киевская Русь»
05.11.18 22:19

В США подросток убил собственную мать, а потом придумал «хитрый план» с целью избежать ответственности

Интервью

01.11.18 09:15

Диета, тренировки и скептицизм к народной медицине. Кардиолог рассказала о здоровье сердца

Автор: Виктор Даль

Фото и Видео
На Волыни родители не пускают детей в школу из-за скандальной директрисы
На Волыни родители не пускают детей в школу из-за скандальной директрисы
На Волыни родители не пускают детей в школу из-за скандальной директрисы
На Волыни родители не пускают детей в школу из-за скандальной директрисы
В России сгорела целая семья – погибли шестеро детей (видео 18+)
В России сгорела целая семья – погибли шестеро детей (видео 18+)
Во Львове старушка неделю прятала труп мужа за шкафом
Во Львове старушка неделю прятала труп мужа за шкафом
В центре Киева греческий дипломат попал в ДТП
В центре Киева греческий дипломат попал в ДТП
В духе 90-х: в Луцке местная «братва» устроила разборки со стрельбой. В живых остались не все
В духе 90-х: в Луцке местная «братва» устроила разборки со стрельбой. В живых остались не все
Задержана банда угонщиков, которые «кошмарили» водителей Киева и области
Задержана банда угонщиков, которые «кошмарили» водителей Киева и области
Известный казахский каскадер погиб на глазах у публики, исполняя опасный и странный номер (видео 18+)
Известный казахский каскадер погиб на глазах у публики, исполняя опасный и странный номер (видео 18+)
На Харьковщине неизвестный изнасиловал и задушил девочку. Составлен фоторобот подозреваемого
На Харьковщине неизвестный изнасиловал и задушил девочку. Составлен фоторобот подозреваемого
Итальянский боксер умер после сокрушительного нокаута
Итальянский боксер умер после сокрушительного нокаута
Во Франции рухнули два трехэтажных дома, внутри которых могли быть люди
Во Франции рухнули два трехэтажных дома, внутри которых могли быть люди
fraza.ua

Опрос

К чему приведет автокефализация украинского православия?

посмотреть результаты
© 2018 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов ссылка на «Фразу.юа» обязательна. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство УНИАН, в каком-либо виде запрещено.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.