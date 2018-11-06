В центре Киева греческий дипломат попал в ДТП

Вечером понедельника, 5 ноября, на Печерске в Киеве в ДТП попал дипломат из Греции. Как выяснили журналисты «Фразы», инцидент произошел около 22-30 на пересечении улиц улиц Генерала Алмазова и Старонаводницкой.

Как передает «Информатор», тут в ДТП столкнулись Volkswagen Passat и Mercedes.

Отмечается, что Mercedes, за рулем которого был грек, двигался по улице Генерала Алмазова в сторону метро «Арсенальная», а навстречу ехал Volkswagen, который совершал поворот на улицу Старонаводницкую и не уступил дорогу.

Сообщается, что «от удара Volkswagen развернуло на 180 градусов, обломки автомобилей раскидало на несколько метров».

Никто серьезно не пострадал. Грек от госпитализации отказался.

Как писала «Фраза», в центре Киева на пешеходном переходе сбили семью американского дипломата.

Ранее в Киеве российский дипломат на «зебре» сбил пешехода и пытался откупиться.