В духе 90-х: в Луцке местная «братва» устроила разборки со стрельбой. В живых остались не все

В понедельник, 5 ноября, в Луцке произошел конфликт со стрельбой в одном из заведений общественного питания. Как выяснили журналисты «Фразы», в результате инцидента есть погибший и раненые.

Как передает «ВолиньPost», «разборки» между двумя компаниями мужчин (численностью по 7-8 человек каждая) состоялись в помещении кафе, расположенном рядом с автомойкой,

Сообщается, что после того, как словесные аргументы были исчерпаны, кто-то из участников конфликта открыл стрельбу по своим оппонентам.

По последним данным, в результате полученных огнестрельных ранений один из участников инцидента скончался на месте происшествия, еще двое получили ранения и госпитализированы.

Предварительно известно, что одним из пострадавших является местный криминальный «авторитет» Аслан.

В настоящее время правоохранители устанавливают все обстоятельства случившегося. Ведется розыск участников конфликта. В городе объявлен план «Сирена».

Как писала «Фраза», в Черновцах банда «гопников» средь бела дня расстреляла мужчину.

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