Итальянский боксер умер после сокрушительного нокаута

В Таиланде произошел трагический случай во время боксерского поединка за вакантный титул серебряного чемпиона Азии по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в весовой категории до 79,38 кг между итальянцем Кристианом Дагио и тайцем Доном Паруеангом. Как выяснили журналисты «Фразы», итальянский боксер спустя несколько дней после боя умер в больнице.

Фатальный поединок проходил в Таиланде 26 октября. На протяжении всего боя итальянец доминировал, и по очкам судьи отдавали преимущество именно ему, сообщает Boxing scene.

Но в 12-м раунде Дагио пропустил несколько сокрушительных ударов от соперника и отправился в нокаут, после чего потерял сознание. Боксера сразу же доставили в больницу, где ему поставили диагноз поражение головного мозга. Несколько дней итальянец пролежал в коме и умер, так и не приходя в сознание.

Ранее «Фраза» сообщала, что в мае 2012 года знаменитый американский боксер, бывший чемпион мира в трех весовых категориях Джонни Тапиа (59-5-2, 30 КО) ушел из жизни в возрасте 45-ти лет в своем родном Альбукерке.

В мае 2015 года бывший чемпион мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) Эндрю Льюис погиб в возрасте 44 лет в результате ДТП неподалеку от столицы Гайаны Джорджтауна.