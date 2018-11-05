Известный казахский каскадер погиб на глазах у публики, исполняя опасный и странный номер (видео 18+)

Жуткий инцидент произошел в ночном клубе Алма-Аты (Казахстан) на вечеринке по случаю Хэллоуина. Как выяснили журналисты «Фразы», тут погиб известный каскадер.

По данным местных СМИ, 34-летний Касым Жумагужин выполнял опасный трюк с «повешением» перед публикой, переодевшись в мумию.

Его менеджер говорит, что каскадер «был закреплен и подвешен за специальный жилет, петля, которую видели зрители, была бутафорской, это часть костюма, она не была затянута».

Во время номера каскадер также несколько раз сигнализировал, что с ним все в порядке.

Однако, как сообщается, через пятнадцать минут ему стало плохо. Парню вызвали врачей, но те зафиксировали смерть. Официально медики заявили, что «смерть наступила вследствие острого первичного инфаркта».

Также сообщается, что Касым Жумагужин снимался в фильме Сильвестра Сталлоне «Неудержимые-2» и «47 ронинах» с Киану Ривзом.

Как писала «Фраза», известного американского рэпера расстреляли во дворе собственного дома.

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