Во Франции рухнули два трехэтажных дома, внутри которых могли быть люди

Во французском городе Марсель на улице Обань рухнули два трехэтажных дома, которые были объединены общей стеной. Как выяснили журналисты «Фразы», в результате ЧП незначительные травмы получили двое прохожих.

Недавно оба здания были расселены из-за ветхости, но журналисты допускают, что там все же могли быть люди, самовольно устроившие приют в аварийных домах, сообщает Le Monde.

Точную причину обрушения назовут позже после проведения следственных действий.

Ранее «Фраза» сообщала, что в августе 2011 года в центре Днепропетровска на улице Красная, 7 рухнул дом. До того дом давно находился в аварийном состоянии, однако никаких предупреждающих знаков об опасности установлено не было.

8 июля 2017 года в Голосеевском районе Киева взорвался и разрушился дом.