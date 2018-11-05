Трагедия в США: грузовик насмерть сбил девочек-скаутов

В США разыгралась страшная трагедия, жертвой которой стали дети. Как выяснили журналисты «Фразы», в городе Висконсин грузовик насмерть сбил трех девочек-скаутов, а также женщину.

По данным CNN, жертвы ДТП собирали мусор вдоль трассы.

Еще одну девочку госпитализировали в тяжелом состоянии.

Водитель-убийца сперва пытался убежать, но после сам сдался полиции на месте трагедии.

Как писала «Фраза», на Львовщине грузовой поезд оторвал подростку ноги.

Ранее в Одесской области полицейский насмерть сбил пенсионера.