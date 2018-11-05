«Он расистская свинья!» Американская журналистка жестко прошлась по Трампу в прямом эфире CNN

В прямом эфире телеканала CNN президента США Дональда Трампа назвали «расистской свиньей». Как выяснили журналисты «Фразы», сделала это политический обозреватель Ана Наварро.

Женщина обрушилась на американского лидера с резкой критикой из-за его отношения к мигрантам.

Журналист сказала: «Ну, я думаю, что он расист. Он назвал мексиканцев преступниками и насильниками, а Сальвадор и Гаити «сраными дырами». Он сказал так много расистских вещей. Он расистская свинья!»

Как писала «Фраза», у Дональда Трампа катастрофически рухнул рейтинг.

Ранее он пообещал погасить госдолг США на 21,5 триллиона долларов.