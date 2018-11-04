В США упал обломок астероида. Впечатляющий полет попал на видео

В окрестностях американского городка Бейтсвилл (штат Арканзас) упал обломок астероида ‒ метеор. Как выяснили журналисты «Фразы», полет небесного «тела» удалось заснять на видео.

Как передает портал KARK.com, полет метеора, осветивший вечернее небо, жители Бейтсвилла увидели в субботу, 3 ноября, приблизительно в 19-25 по местному времени.

Сообщается, что редкое явление удалось зафиксировать во время проведения футбольного матча с участием местной команды.

Кроме того, полет метеора попал на камеру видеонаблюдения, установленную на одном из зданий.

Как писала «Фраза», в Японии на жилой дом рухнул метеорит.

Ранее сообщалось, что в США упал метеорит, который спровоцировал небольшое землетрясение.