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Шулявский мост «попал» в смертельную историю: в этот раз рухнули бетонные плиты

Шулявский мост «попал» в смертельную историю: в этот раз рухнули бетонные плиты

В субботу вечером, 3 ноября, на Шулявском путепроводе в Киеве произошло тройное ДТП. Как выяснили журналисты «Фразы», в результате масштабной аварии движение для всех видов транспорта на мосту было полностью перекрыто.

Как передает «Киев Оперативный», ДТП с участием трех автомобилей ‒ Opel, Smart и Citroen ‒ произошло приблизительно в 22 часа.

По словам очевидцев, Opel, который двигался в сторону станции метро «Дорогожичи», по неизвестной причине «вылетел» на полосу встречного движения, где произошло столкновение со Smart-ом, после чего в Opel врезался Citroen.

Отмечается, что от сильнейшего удара Smart отбросило на ограждение моста, одна из плит которого рухнула вниз. Сам автомобиль «застрял» в ограждении.

В свою очередь, Citroen врезался в ограждение на противоположной стороне моста, что тоже вызвало падение одной из ограждающих плит.

Сообщается, что в результате масштабной аварии пострадали два человека ‒ 48-летний водитель и 47-летняя женщина-пассажирка Opel. Позднее стало известно, что мужчина скончался в больнице.

В настоящее время правоохранители устанавливают все обстоятельства случившегося. По факту смертельного ДТП начато уголовное производство.

Как писала «Фраза», в центре Киева произошло масштабное ДТП. Автокран смял 17 автомобилей.

Ранее в Киеве случилось жуткое ДТП: Mercedes превратился в груду металлолома, погибли люди.

Тэги: Киев, ДТП, общество, погибшие, Шулявский мост

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