В Киеве водитель такси Uber едва не натворил жутких дел. А все из-за собственной глупости

В пятницу, 2 ноября, в Киеве был задержан водитель такси-сервиса Uber, который за один вечер умудрился дважды грубо нарушить требования ПДД. Как выяснили журналисты «Фразы», в первый раз правоохранители ему «поверили», но должных выводов он не сделал.

Как передает «Киев Оперативный», на Оболони экипаж патрульной полиции остановил автомобиль такси Opel за нарушение ПДД. Во время проверки документов у правоохранителей возникло подозрение, что водитель находится в состоянии алкогольного опьянения. Алкотестер подтвердил подозрения копов. В результате на таксиста составили протокол по ст. 130 КУоАП.

Отмечается, что водитель очень просил, чтобы автомобиль не эвакуировали на штрафплощадку. Патрульные полицейские согласились чтобы за машиной приехал товарищ таксиста и отогнал ее к дому.

Вместе с тем, на этом история не закончилась. Сообщается, что уже через два часа в другом районе патрульные копы остановили этот же автомобиль с этим же водителем. К счастью, он не успел никого сбить/совершить ДТП. И снова нарушитель просил не эвакуировать авто на штрафплощадку. Но на этот раз в искренность его слов уже никто не поверил.

За повторное грубейшее нарушение требований ПДД нарушителю грозит лишение права управления транспортными средствами на длительный срок. А это значит, что работа в такси для него закончилась.

Как писала «Фраза», под Киевом полицейские задержали «пьяную» маршрутку.

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