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Трагедия в Днепре: в собственной квартире погибла семья

Трагедия в Днепре: в собственной квартире погибла семья

В ночь с пятницы на субботу в Днепре произошло смертельное ЧП. Как выяснили журналисты «Фразы», в результате пожара в «хрущевке» погибла семья.

Как передает ГУ ГСЧС в Днепропетровской области, сообщение о пожаре в многоквартирном доме, расположенном на ул. Рабочей, поступила на пульт дежурного в 00-25.

По указанному удресу были немедленно направлены три единицы пожарной техники и 10 человек личного состава. Прибыв на место вызова, пожарные установили, что огнем объята 1-комнатная квартира на втором этаже.

Сообщается, что возгорание было ликвидировано приблизительно в 01-00. К сожалению, на месте пожара спасатели обнаружили тела троих человек: мужчины (1985 г.р.), женщины (1980 г.р.) и двухлетнего мальчика. Еще одного ребенка ‒ мальчика 2014 г.р. госпитализировали с диагнозом «отравление продуктами горения».

В настоящее время эксперты устанавливают причину возгорания. По факту гибели людей начато уголовное производство.

Как писала «Фраза», под Киевом произошла страшная трагедия: в одном из сел заживо сгорели дети.

Ранее под Киевом произошла трагедия: погибла целая семья.

Тэги: пожар, общество, Днепр, смерть, дети

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