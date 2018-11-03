Трагедия в Днепре: целая семья попала в смертельную ловушку

В ночь с пятницы на субботу в Днепре произошло смертельное ЧП. Как выяснили журналисты «Фразы», в результате пожара в «хрущевке» погибла семья.

Как передает ГУ ГСЧС в Днепропетровской области, сообщение о пожаре в многоквартирном доме, расположенном на ул. Рабочей, поступила на пульт дежурного в 00-25.

По указанному удресу были немедленно направлены три единицы пожарной техники и 10 человек личного состава. Прибыв на место вызова, пожарные установили, что огнем объята 1-комнатная квартира на втором этаже.

Сообщается, что возгорание было ликвидировано приблизительно в 01-00. К сожалению, на месте пожара спасатели обнаружили тела троих человек: мужчины (1985 г.р.), женщины (1980 г.р.) и двухлетнего мальчика. Еще одного ребенка ‒ мальчика 2014 г.р. госпитализировали с диагнозом «отравление продуктами горения».

В настоящее время эксперты устанавливают причину возгорания. По факту гибели людей начато уголовное производство.

Как писала «Фраза», под Киевом произошла страшная трагедия: в одном из сел заживо сгорели дети.

Ранее под Киевом произошла трагедия: погибла целая семья.