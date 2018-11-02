Украинцы устроили «беспредел» в Италии. Один из них назвал себя «фашистом»

В римском метрополитене произошел резонансный инцидент с участием украинских граждан. Как выяснили журналисты «Фразы», молодые украинцы нанесли телесные повреждения гражданину Индии.

Как передает «Прямой», в четверг, 1 ноября, приблизительно в 21 час30 минут по местному времени, на перегоне Рим-Лидо произошла драка в одном из вагонов метро.

Сообщается, что двое 23-летних граждан Украины пытались ограбить гражданина Индии, после чего нанесли ему телесные повреждения и выбежали из вагона на ближайшей станции. Кроме того, в результате инцидента травмы получила 57-летняя гражданка Украины, пытавшаяся защитить индуса.

Отмечается, что итальянские правоохранители оперативно задержали молодых украинцев. По факту попытки грабежа начато уголовное производство.

В сети появилась видеозапись инцидента, на которой слышно, как один из украинцев громко ругается и называет себя фашистом, после чего в вагоне начинается потасовка.

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