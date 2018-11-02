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В Харькове какой-то «святоша» устроил погром на кладбище. Появилось видео

В Харькове какой-то «святоша» устроил погром на кладбище. Появилось видео

В пятницу, 2 ноября, в Харькове произошел розонансный инцидент на одном из городских кладбиш. Как выяснили журналисты «Фразы», неизвестный священник «рассекал» на внедорожнике среди могил и надгробий.

Как передает УНН, в результате действий «лихача» на кладбище оказались разрушены несколько надгробий. Сообщается, что инцидентом уже заинтересовалась харьковская полиция. В настоящее время правоохранители выясняют все обстоятельства случившегося.

В сети уже появилась видеозапись инцидента.

ВНИМАНИЕ! В ролике присутствует нецензурная лексика.

Как писала «Фраза», в Запорожье батюшка решил проехать на красный свет и спровоцировал ДТП.

Ранее на Волыни священник отказался отпевать девочку, умершую от рака.

Тэги: общество, Харьков, кладбище, священник, погром

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