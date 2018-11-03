В Харькове какой-то «батюшка» устроил погром на кладбище. Появилось видео

В пятницу, 2 ноября, в Харькове произошел розонансный инцидент на одном из городских кладбищ. Как выяснили журналисты «Фразы», неизвестный священник «рассекал» на внедорожнике среди могил и надгробий.

Как передает УНН, в результате действий «лихача» на кладбище оказались разрушены несколько надгробий. Сообщается, что инцидентом уже заинтересовалась харьковская полиция. В настоящее время правоохранители выясняют все обстоятельства случившегося.

В сети уже появилась видеозапись инцидента.

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