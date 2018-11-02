Трамп пообещал погасить госдолг США на 21,5 триллиона долларов

Президент США Дональд Трамп сделал громкое заявление. Как выяснили журналисты «Фразы», он пообещал выплатить госдолг страны, который составляет уже 21,5 триллиона долларов.

Как передают американские СМИ, произойдет это при одном условии – если Дональд Трамп останется на второй срок в Белом доме.

Выступая в минувшую среду на мероприятии, посвященном увеличению рабочих мест, президент США пообещал покончить с госдолгом страны до конца своего второго срока.

Только в этом году сумма выросла сразу на 1,2 триллиона долларов.

Как писала «Фраза», у Дональда Трампа катастрофически рухнул рейтинг.

Ранее он оконфузился, не сумев справиться с зонтом.