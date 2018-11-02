В Москве у популярного российского рэпера «отжали» автомобиль. Появилось видео ограбления

В Москве ограбили известного рэпера L'One (Левана Горозии). Как выяснили журналисты «Фразы», у него прямо на заправке «отжали» внедорожник.
Видео с камер наблюдений ограбления рэпера L'One уже доступно в интернете.
На съемке видно, что артист поставил автомобиль заправляться и пошел расплачиваться, в это время бандиты вытолкали из салона его друга и угнали машину.
Как писала «Фраза», известного американского рэпера расстреляли во дворе собственного дома.
Ранее в России обозвали Владимира Маяковского «первым рэпером».