В Москве у популярного российского рэпера «отжали» автомобиль. Появилось видео ограбления

В Москве ограбили известного рэпера L'One (Левана Горозии). Как выяснили журналисты «Фразы», у него прямо на заправке «отжали» внедорожник.

Видео с камер наблюдений ограбления рэпера L'One уже доступно в интернете.

На съемке видно, что артист поставил автомобиль заправляться и пошел расплачиваться, в это время бандиты вытолкали из салона его друга и угнали машину.

Как писала «Фраза», известного американского рэпера расстреляли во дворе собственного дома.

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