Трагедия в Китае: автобус сорвался в реку из-за драки пассажирки с водителем

В Китае произошла трагедия: на юго-западе страны пассажирский автобус рухнул в реку Янцзы. Как выяснили журналисты «Фразы», произошло это из-за конфликта с водителем.

По данным местных СМИ, публикующих соответствующее видео, 48-летняя пассажирка по непонятными причинам поругалась с водителем. После этого женщина устроили с ним драку.

Все это происходило на полном ходу автобуса. В результате, водитель потерял управление. Автобус упал в реку.

Известно, что в салоне были десятки людей. Нашли уже тринадцать трупов. Многие пропали без вести.

Как писала «Фраза», в барселонском порту паром с 450 пассажирами на борту врезался в причал с вредными химикатами.

Ранее военные США неудачно сбросили броневик с самолета.