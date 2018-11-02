В Киеве уже четыре месяца не могут найти убийцу консьержки (видео 18+)

В Киеве с лета ищут убийцу консьержки. Как выяснили журналисты «Фразы», преступление произошло в Деснянском районе столицы.
Полиция показала видео с камер наблюдения с места преступления.
Сообщается, что труп был найден еще 5 июля.
Киевлян просят помочь найти убийцу. Его приметы: возраст 55-60 лет, крепкое телосложение, рост 170-175 см, седые короткие волосы.
По данным полиции, отморозок после убийства «мог устроиться на работу дворником, приемщиком вторичного сырья, консьержем или разнорабочим».
Как писала «Фраза», в Киеве школьник разбил учительнице стулом голову и вонзил ей в спину ножницы.
Ранее в селе под Киевом мужик зарезал сожительницу и пытался сжечь труп.