В Киеве уже четыре месяца не могут найти убийцу консьержки (видео 18+)

В Киеве с лета ищут убийцу консьержки. Как выяснили журналисты «Фразы», преступление произошло в Деснянском районе столицы.

Полиция показала видео с камер наблюдения с места преступления.

Сообщается, что труп был найден еще 5 июля.

Киевлян просят помочь найти убийцу. Его приметы: возраст 55-60 лет, крепкое телосложение, рост 170-175 см, седые короткие волосы.

По данным полиции, отморозок после убийства «мог устроиться на работу дворником, приемщиком вторичного сырья, консьержем или разнорабочим».

Как писала «Фраза», в Киеве школьник разбил учительнице стулом голову и вонзил ей в спину ножницы.

Ранее в селе под Киевом мужик зарезал сожительницу и пытался сжечь труп.