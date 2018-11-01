В самом центре Львова грузовик задавил пенсионерку

В среду, 31 октября, на площади Соборной в центре Львова грузовик «КамАЗ» переехал на пешеходном переходе пожилую женщину. Об этом журналистам «Фразы» сообщили в Отделе коммуникации полиции Львовской области.

В частности, как сообщается, за рулем грузовика находился 23-летний житель Каменка-Бугского района. В результате наезда женщина скончалась на месте.

Как сообщает ТСН, водитель грузовика во время ДТП был трезв. По словам мужчины, он просто не заметил переходившую дорогу пенсионерку. При этом он утверждает, что она шла якобы за пешеходным переходом, однако видео аварии свидетельствует об обратном.

Как сообщала «Фраза», накануне в Москве оторвавшееся от КамАЗа колесо убило 54-летнюю женщину, садившуюся в такси.