Оторвавшееся от мусоровоза колесо убило случайную прохожую. В Сети появилось видео (18+)

В Москве оторвавшееся от КамАЗа колесо убило 54-летнюю женщину, садившуюся в такси. Как выяснили журналисты «Фразы», колесо двигалось ос скоростью 70 км/ч.

Как сообщает mk.ru, трагедия произошла, когда пассажирка протянула руку, чтобы открыть заднюю дверь машины. От несовместимых с жизнью травм она скончалась на месте.

Все это произошло на глазах сотрудников патрульно-постовой службы, которые преследовали неуправляемый снаряд на протяжении 500 метров.

Выяснилось, что колесо оторвалось от автомобиля мусорной компании, ехавшего по внутренней стороне Третьего транспортного кольца. Его не остановил даже удар о бордюр.

Решается вопрос о возбуждении двух уголовных дел по статьям «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств» и «Недоброкачественный ремонт транспортных средств и выпуск их в эксплуатацию с техническими неисправностями».

Видео происшествия публикует «Телеканал 360» на своей странице в YouTube.

Как сообщала «Фраза», осенью 2014 года в Крыжопольском районе Винницкой области под колесами трактора «Т-150» погибла 74-летняя женщина. Она стояла у переднего колеса транспортного средства, когда 30-летний водитель, вернувшись из магазина, начал движение.