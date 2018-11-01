Порошенко встретил Меркель цветами, а та заговорила по-украински

В Киеве состоялась встреча президента Украины Петра Порошенко и канцлера Германии Ангелы Меркель. Как выяснили журналисты «Фразы», не обошлось без интересных моментов.

Так, Петр Порошенко встретил немецкого лидера цветами, а Ангела Меркель, обращаясь к почетному караулу, перешла на украинский язык.

«Вітаю, воїни!» — сказала Ангела Меркель ребятам.

Планируется, что в ходе визита, который запланирован на сегодня, 1 ноября, лидеры Украины и Германии обсудят вопросы двухсторонних отношений, а также ситуацию в зоне конфликта на Донбассе и ход реализации Минских соглашений.

Как писала «Фраза», в последний раз Ангела Меркель была в Киеве 3,5 года назад — в феврале 2015 года.