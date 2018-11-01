Астрономы показали, как Млечный Путь «сожрал» близлежащие звезды

Ученые рассказали, что десять миллиардов лет назад Млечный Путь поглотил близлежащие звезды. Как выяснили журналисты «Фразы», благодаря этому он «набрал объем».

Как цитирует Nature исследователей из Гронингенского университета Амина Хельми, тогда «после столкновения с другой галактикой диск Млечного Пути стал заметно толще».

К таким выводам ученые пришли, «проанализировав химический состав, возраст, а также траекторию движения звезд и их число».

В этом исследователям космоса помог телескоп Gaia.

Также астрономы создали компьютерную модель возможного столкновения.

В публикации сказано, что «Млечный Путь формировался в результате множества столкновений с другими галактиками».

Как писала «Фраза», ученые получили таинственное «послание» из космоса, а также предоставили еще одно доказательство жизни на Марсе.