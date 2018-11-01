Россиянин решил выкопать яму на огороде и нашел десяток простреленных черепов

Житель Благовещенска выкопал на дачном участке человеческие кости и черепа с отверстиями от пуль. Как выяснили журналисты «Фразы», первую находку Виталий Кваша сделал еще 2 недели назад, копая яму для фундамента.

Как сообщает ИА «Амур.инфо», на сегодняшний день он обнаружил кости и простреленные черепа уже десяти человек: «Изначально нашел одного. Потом начали копать — троих. И дальше начали копать — уже десять».

На своей странице в Instagram он опубликовал фото страшной находки.

Теперь, по словам Кваши, в ситуации разбираются правоохранители, которые забрали часть останков.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Следственного комитета РФ по Амурской области Олега Мясоедова, специалисты предполагают, что это могут быть останки репрессированных граждан.

Как сообщала «Фраза», в марте 2011 года в Зинькове Полтавской области 64-летний пенсионер нашел на огороде почти 2,5 кг ртути.