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На футбольном матче в Одессе фанаты-хулиганы устроили взрыв. Появилось видео

На футбольном матче в Одессе фанаты-хулиганы устроили взрыв. Появилось видео

В среду, 31 октября, на матче Кубка Украины в Одессе прогремел взрыв. Как выяснили журналисты «Фразы», в том поединке полтавская «Ворскла» обыграла местный «Черноморец» (2:1).

Как пишут местные СМИ, фанаты-хулиганы бросили на поле взрывпакет.

Случилось это после того, как гости успешно реализовали пенальти в ворота одесситов.

Из-за взрыва арбитр был вынужден на некоторое время прервать встречу команд.

Как писала «Фраза», в СМИ появился странный слух о «Динамо». Но его опровергли.

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Тэги: футбол, Одесса, взрыв, спорт

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