Свободовец Мирошниченко на спор «исполнил» гимн пионеров, но забыл второй куплет

Бывший народный депутат от ВО «Свободы» Игорь Мирошниченко на спор исполнил гимн пионеров в прямом эфире. Как выяснили журналисты «Фразы», произошло это на NewsOne.

Сперва он предложил народному депутату от «Оппозиционного блока» Александру Вилкулу перейти на украинский язык, и тот держался полчаса программы, после чего Игорь Мирошниченко был вынужден процитировать гимн пионеров.

Впрочем, занимаясь декламацией, политик забыл второй куплет.

Как писала «Фраза», ранее другой свободовец в прямом эфире набросился на журналиста, грозясь «бить морду».

Ранее бывший нардеп-свободовец попал в ДТП в Киеве.